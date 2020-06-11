ФРС готова годами сохранять чрезвычайную поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США сигнализировала, что она планирует годами сохранять чрезвычайную поддержку экономики, столкнувшейся с последствиями пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Американский центробанк прогнозирует, что крупнейшая в мире экономика сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы на конец года составит 9,3%. В 2021 году, по прогнозам Федрезерва, экономика США вырастет на 5%.

Представители центробанка ожидают, что последствия пандемии и мер по борьбе с коронавирусом будут ощущаться в течение нескольких лет.

Около 20 миллионов или более человек в стране потеряли работу с февраля, и председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что им могут потребоваться годы, чтобы вновь получить работу. Пауэлл заявил, что теперь это миссия ФРС — вернуть рынок труда туда, где он был в конце прошлого года.

ФРС прогнозирует безработицу в США на уровне 6,5% в конце 2021 года и 5,5% в конце 2022 года — все еще на 2 процентных пункта выше, чем в конце 2019 года.

Показатель инфляции, который предпочитает использовать ФРС, как ожидается, составит 0,8% и вырастет всего до 1,7% в конце 2022 года. Целевой показатель инфляции составляет 2%.

В среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. 15 из 17 членов комитета не ожидают повышения ставки до конца 2022 года.

"Мы даже не думаем о том, чтобы подумать о повышении ставок", — отметил Пауэлл.

Чиновники ФРС пообещали продолжать покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, по крайней мере текущими темпами.