Виновнику смертельной аварии в Барнауле снова смягчили наказание. Такого решения Верховного суда удалось добиться защите Александра Руденко.

Как напоминает ГТРК "Алтай", осенью 2018 года водитель BMW Х6 грубо нарушил ПДД. Игнорируя красный сигнал светофора, он врезался в "Рено", в кабине которого находилось пять человек. В результате девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина погибли. Двое мужчин были госпитализированы с тяжелыми травмами. Выяснилось, что водитель "БМВ" был пьян. Скорость движения автомобиля составила 150 км/ч.

Первоначально виновника трагедии приговорили к сроку в колонии-поселении. Затем наказание изменили — Александру Руденко назначили 8,5 лет колонии общего режима и обязали его к выплате семьям пострадавших и погибших 21 миллиона рублей. После обращения адвокатов виновника ДТП в кассационный суд в Кемерове срок был сокращен на два месяца, сумму выплат снизили на три миллиона.

Настоящим потрясением для пострадавших в ДТП стало решение Верховного суда, который еще больше смягчил наказание гонщику. Срок лишения свободы сократили на два года и два месяца. Как рассказала Елена Корецкая, мать погибшей в аварии девочки, пока не уточняется, где будет отбывать срок преступник. Возможно, даже не в колонии, а поселении. Нет четкой информации и про выплаты. Сейчас пострадавшие, находящиеся в шоке от решения суда, консультируются с адвокатами. Может быть, будет принято решение вынести эту историю на международный уровень.



Текст решения должен появиться на сайте Верховного суда в ближайшие дни. Вердикт можно обжаловать в апелляционной коллегии.