Университет Хопкинса: COVID-19 заразились 7,3 миллиона человек, скончались более 416 тысяч

Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 416 201 человека. За прошедшие сутки умерли 4924 человека. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии COVID-19 заболели 7 миллионов 360 тысяч 239 человек, рост за сутки составил 121 тысяч 628 (против 120 тысяч 410 сутками ранее). Вылечились в общей сложности более 3,5 миллиона человек.

Вместе с тем, по данным портала Worldometer, инфицированы 7 миллионов 458 тысяч 921 человек, скончались 419 тысяч, излечились 3,77 миллиона.

Первое место антирейтинга удерживают по-прежнему США (2,4 миллиона человек заболели, более 112 тысяч умерли). На втором месте Бразилия (более 772 тысяч заболели, 39 тысяч умерли).

В России, по данным оперативного штаба, число заболевших достигло 493 657. Скончались 6358 человек. Проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус.