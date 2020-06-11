Коронавирус не помеха. Белградское дерби посетили 15 тысяч зрителей

В рамках 1/2 финала Кубка Сербии по футболу белградский "Партизан" на поле домашней арены обыграл столичную "Црвену Звезду" – 1:0. Несмотря на пандемию коронавируса, встречу посетили более 15 тысяч болельщиков.

Победу "черно-белым" в Вечном дерби принес бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, забивший в ворота "красно-белых" на 58-й минуте.

Таким образом, "Партизан" вышел в финал Кубка Сербии, где сыграет "Войводиной", которая в полуфинале оказалась сильнее команды "Чукарички" (1:0).

Арена "Партизана" вмещает порядка 32 тысяч зрителей, но из-за угрозы распространения инфекции вместимость сократили. Болельщики обеих команд, несмотря на пандемию, посетили стадион и даже устроили пиротехническое шоу.

Напомним, 29 мая "Црвена Звезда" разгромила "Рад" (5:0) и стала чемпионом Сербии в третий раз кряду и 31-й в истории.