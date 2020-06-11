"Сбербанк" покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с "Яндекс.Картами"

Крупнейший российский госбанк дополнит свою цифровую экосистему геоинформационным сервисом 2ГИС. "Сбербанк" и владельцы сервиса официально объявили о подписании соглашения, в результате которого банку и его партнерам достанется 75-процентная доля. Сделка оценивает весь 2ГИС в 14,3 млрд рублей, что делает его одной из самых дорогих российских ИТ-компаний.

2ГИС является одним из крупнейших в России разработчиков цифровых карт и городских справочников. По данным компании, ежемесячная аудитория ее геоинформационных и гиперлокальных сервисов в России, СНГ и других странах мира составляет около 50 млн человек. ООО "Дубльгис" было зарегистрировано в 2004-м году в Новосибирске, а в 2015-м сервис привлёк 40 млн долларов инвестиций на развитие. При этом основатель сервиса Александр Сысоев и команда разработчиков сохранили контроль в компании.

Теперь основатели и менеджмент 2ГИС по условиям сделки сохранят за собой 25-процентную долю в компании, а инвестфонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из ее капитала. Непосредственно "Сбербанку" по результатам сделки будет принадлежать 72%акций, а СП банка и Mail.Ru "O2О Холдинг" — ещё 3%. В совет директоров войдут представители "Сбербанка" и основателей 2ГИС.

В пресс-релизе участники сделки обещают развивать "сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес". В частности, речь идёт о сервисах построения оптимального маршрута на разных видах транспорта до того или иного объекта, заказа и оплаты поездки.

Кроме того, 2ГИС намерен предоставлять площадку и доступ к своей аудитории локальным бизнесам, пока слабо представленным в онлайне. Они смогут продавать через платформу как через маркетплейс свои товары, доставлять их покупателям, удобно взаимодействовать с клиентами и партнёрами, а также "управлять позиционированием в медиа".

Наконец, компания будет предлагать разработчикам цифровых продуктов готовые решения для локального поиска, картографии и навигации. Технологии 2ГИС планируется интегрировать в работу различных направлений бизнеса и сервисов "Сбербанка", включая банковские приложения, Сберлогистику, Сбермаркет, Ситимобил, Delivery Club, SberFood, Самокат и другие.