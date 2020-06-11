Особый режим посещения мест отдыха в Бурятии устанавливается с 12 июня

Парки и скверы Бурятии отныне будут работать по особому режиму посещения. В соответствии с указом главы Бурятии новые правила призваны защитить население республики в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает ГТРК "Бурятия".

Особый режим посещения мест отдыха устанавливается с 12 июня. Всем посетителям предписано соблюдать масочный режим, следить за социальной дистанцией. По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Бурятии обеззараживающие работы будут регулярно проводиться на открытых территориях и поверхностях объектов.

Как известно, с 10 июня работу возобновили точки общественного питания: кафе, рестораны, буфеты, столовые, бары, закусочные. Все они обязаны соблюдать несколько условий. В том числе, иметь отдельный вход, контролировать дистанционную рассадку клиентов, проводить медосмотр персонала. Заканчивать свою работу объекты обязаны не позднее 22 часов.

По информации пресс-службы главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия, все предприятия общепита должны предоставить сведения о себе на интернет-портале "Работающая Бурятия" и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Между тем, стало известно, что палаточные лагеря в Бурятии в этом году не откроются. Как уточнил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев, при организации отдыха детей сейчас самое главное — это сохранение безопасности и здоровья. При работе палаточных лагерей целый ряд необходимым санитарно-эпидемических требований соблюсти не представляется возможным. Так, территорию лагеря нельзя огородить. Это значит, что будет открыт проход для посторонних лиц. Также невозможно сохранить дистанцию между спальными местами.