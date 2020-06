Grubhub и европейский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com планируют слияние

Американская Grubhub планирует объединиться с европейским сервисом доставки еды Just Eat Takeaway.com, сообщили компании в среду.

О планах слияния стало известно после того, как переговоры Grubhub с Uber провалились на фоне опасений по поводу антимонопольного контроля. Хотя Uber и Grubhub договорились о соотношении цен, компании по-прежнему обеспокоены вероятным антимонопольным давлением и не могут прийти к соглашению о том, как Uber будет поддерживать Grubhub в решении регулятивных вопросов, сообщает CNBC.

Сделка Uber и Grubhub привела бы к объединению двух из трех крупнейших компаний по доставке продуктов питания в США.

Uber предложил 1,925 акции за каждую акцию Grubhub, рассказали источники, знакомые с ситуацией. Just Eat Takeaway предложил 0,67 акции за каждую акцию Grubhub, что подразумевает цену акций Grubhub на уровне $75,15 за бумагу, исходя из цены акций Just Eat Takeaway на уровне €98,60 при закрытии торгов 9 июня.

Grubhub и Just Eat Takeaway заявили, что ожидают закрытия сделки в первом квартале 2021 года. Генеральный директор Grubhub Мэтт Мэлони присоединится к правлению Just Eat и возглавит объединенный бизнес в Северной Америке. Два директора Grubhub войдут в наблюдательный совет Just Eat.