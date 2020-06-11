Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Работающие в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля получат повышенную оплату труда, заявила РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", — пояснила она. По словам Святенко, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса. Согласно статье работа в выходные или праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.

Для голосования по изменениям в Конституцию напечатали почти 110 миллионов бюллетеней. Выразить свое отношение к поправкам можно будет на любом из почти 100 тысяч участков по всей стране. А полмиллиона россиян уже решили голосовать через интернет, включая портал gosuslugi.ru.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию России должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 голосование было перенесено на 1 июля 2020 года.При этом на всех участках будут обеспечены все меры безопасного голосования.