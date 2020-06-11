Курс доллара превысил 69 рублей при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Курс доллара поднялся выше 69 рублей впервые с 4 июня, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,94-69,13 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 69,09 рубля, повысившись на 58,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 78,51 рубля — это на 57,75 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 58,29 копейки до 73,33 рубля.

Цены на нефть упали в четверг на фоне опасений по поводу медленного роста спроса и данных об увеличении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 3,3% и составила $40,36 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 3,7% до $38,13 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в стране за неделю по 5 июня выросли на 5,7 миллиона баррелей до рекордных 538,1 миллиона баррелей.