Теннис. Анна Калинская проиграла Лейле Фернандес на турнире в США

Российская теннисистка, 112-я ракетка мира Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес на выставочном турнире Exhibition MatchPlay 120 в США.

Матч, продолжавшийся два часа 29 минут, завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фернандес. Ранее 21-летняя россиянка уступила американке Шелби Роджерс (2:6, 0:6).

В марте из-за распространения инфекции COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры. Позже пауза в теннисе была продлена до 13 июля, а затем до 31 июля.