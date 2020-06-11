Пылесос для кровососущих: во Франции придумали, как бороться с комарами

На юге Франции в приморском городе Иер-ле-Пальмье установили специальные "антикомариные пылесосы".

Кампания по борьбе с кровососущими была не случайно. В 2018 году туристы, искусанные комарами, были вынуждены буквально бежать в разгар сезона отпусков из департамента Вар. Некоторые потом добились компенсации за испорченный отдых. Это нанесло туристической отрасли немалый ущерб.

250 приборов поставили возле от кемпингов, жилых кварталов и ресторанов у побережья, то есть там, где есть скопление насекомых. Установки не только выпускают в воздух углекислый газ, который служит сигналом к действию для комаров, но и специальный химический состав, привлекающий насекомых. При приближении к источнику они оказываются втянутыми внутрь потоками воздуха и гибнут, передает ТАСС.

"Антикомариные пылесосы" обошлись местной мэрии в миллион евро. В отличие от химических составов они безопасны для людей и окружающей среды. Кроме того, эти устройства сконструированы так, что издаваемый ими запах привлекает исключительно комариных самок, поэтому другим насекомым уничтожение не грозит.