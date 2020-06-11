Боец UFC Волков прилетел в США, где проведет бой с Блэйдсом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прилете в США, где в главном поединке турнира UFC Fight Night 173 встретится с американцем Кертисом Блэйдсом.

"Почти сутки мы провели в дороге и, наконец, добрались до места, – написал Волков в Instagram. – Сложнее всего мне дается разлука с семьей, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придает дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа – это уже дело техники", – подытожил спортсмен.

Напомним, 31-летний россиянин в последнем поединке победил американского ровесника Грега Харди на домашнем турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Тогда изначально соперником Александра должен был стать бразилец Жуниор дос Сантос, но он снялся с турнира из-за болезни.

Волков и Блэйдс занимают седьмую и третью строчки в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно. На счету россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, а у Блэйдса 13 побед и два поражения. В январе 2020 года Кертис нокаутировал упомянутого выше Жуниора дос Сантоса.