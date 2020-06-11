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11 июня 202011:17

ДТП в Прикамье: фура с кислотой перевернулась из-за пьяного водителя

ДТП в Прикамье. В Кунгурском районе перевернулась фура с кислотой. Как передает ГТРК "Пермь", авария произошла накануне на 55 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Грузовой рефрижератор "ДАВ" перевозил фтористоводородную кислоту.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, при опрокидывании в кювет емкость с кислотой была повреждена. Водителя госпитализировали — он получил ожоги стоп. Также выяснилось, что мужчина 1960 года рождения, житель Кирова, был пьян. Содержание алкоголя в его крови -  0,92мг/л. Кроме того, он уже многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и даже лишался прав.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка, составлены административные материалы. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего. Уточняется, что утечка жидкости не представляет опасности для окружающих.

Текст: ГТРК "Пермь"

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