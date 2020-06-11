Совфед бьет тревогу: собираемость платежей за ЖКУ резко сократилась

Госучреждения должны полностью погасить долги по коммунальным услугам. Необходимо также ограничить доступ к господдержке малому бизнесу, задолжавшему за ЖКУ, поскольку собираемость платежей за ЖКУ сократилась в ряде городов с 90% до 60%, отмечено в письме главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова помощнику президента Максиму Орешкину.

Кутепов предложил включить отрасль ЖКХ в перечень пострадавших, снизить налоги и предоставить беспроцентные кредиты ряду компаний, пишет газета "Известия". Минстрой поддержал это предложение и подчеркнул, что выпадающие доходы отрасли могут составить в апреле-июне 70–80 миллиардов руб.

Доходы ЖКХ из-за предоставленных правительством отсрочек по оплате ЖКУ резко упали. В ряде городов собираемость сократилась с марта по июнь с 90% до 60%, в целом по стране показатели упали на 10–30%.

При этом долги населения, бизнеса и госучреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями стремительно растут. В частности, долги госучреждений за воду выросли на 6 миллиардов руб. при собираемости на уровне 70%. В конце года поставщики ЖКУ могут недосчитаться 50 миллиардов руб.

В связи с этим Кутепов предложил Орешкину дать поручение федеральным и региональным властям обязать госучреждения погасить долги за ЖКУ и сделать предоплату за два месяца.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность отказа малому бизнесу в госпомощи, если не оплачены коммунальные услуги. Подобные ограничение уже ввели для предприятий с задолженностью по налогам.

Перечисленные меры помогут обеспечить устойчивость предприятий ЖКХ, однако необходимо предпринять и системные шаги по поддержке отрасли, заключает Кутепов.