Вести.net: Google выпустил общедоступную бета-версию Android 11

Google презентовал новую версию мобильной операционной системы, Android 11. Из-за эпидемии коронавируса конференция разработчиков Google I/O (там обычно проходили анонсы предыдущих версий Android) была отложена на неизвестный срок. Запланированное на 3 июня онлайн-мероприятие Android 11 Beta Launch Shown тоже было отложено из-за протестов в США.

В итоге поисковый гигант остановился на необычном формате презентаций: вместо прямой трансляции обошлись десятком роликов на YouTube и разделом на сайте разработчиков.

Самые главные нововведения в Android 11 крутятся вокруг трех ключевых тем: люди, элементы управления и конфиденциальность. Люди — подразумевают деление уведомлений о сообщениях на две части: переписка и все прочее. Теперь в шторке уведомлений нотификации от коммуникационных сервисов выделены в раздел, который всегда находится выше других сообщений. Причем можно устанавливать приоритет на сообщения от важных для тебя людей, тогда они будут показываться первыми.

Элементы управления дают пользователю возможность по управлению "умным" домом: в шторку системного меню добавляется управление подключенными устройствами интернета вещей. По умолчанию все настроено на Google Home, но говорят, что есть возможность залезть сюда и сторонним девелоперам, то есть можно будет управлять домом, не разблокируя телефон, например.



Туда же и поместили и управление медиасистемами — прямо из шторки телефона. Новая версия Android 11 пока еще в бета-режиме, но ее уже можно ставить на смартфоны, правда только на телефоны гугловского производства. Да и то не на все: только на Pixel 2 и более новые.