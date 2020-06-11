Тренер ЦСКА Никитин: нас ждут новые сочетания, новые люди и новый коллектив

Главный тренер московского хоккейного ЦСКА Игорь Никитин высказался о решении руководства команды сохранить чемпионский тренерский штаб, а также рассказал о целях армейцев на межсезонье.

"Тренерский штаб? Работать с теми людьми, которым доверяешь в профессиональном плане – это всегда здорово и комфортно. Я рад, что все остались. Для нас это очень важно, – приводит слова Никита пресс-служба ЦСКА. – Задача на межсезонье? Сделать коллектив. Много ребят поменялось. Нас ждут новые сочетания, новые люди и новый коллектив".

В четверг, 4 июня, стало известно, что ЦСКА заключил с действующим тренерским штабом новое соглашение, которое рассчитано на три года. Никитин возглавил москвичей в 2017 году. Под его руководством армейцы дважды выиграли регулярный чемпионат и впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина.