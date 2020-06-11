Московские медики едут на помощь владимирским врачам

Московские медики снова едут на помощь владимирским врачам. Как напоминает ГТРК "Владимир", президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин поручили направить дополнительные бригады медиков в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.

В данное время в разных областях страны работают шесть бригад медицинских работников. Их сменят примерно сорок московских специалистов. Часть из них опять отправлена в 33-й регион.

Сейчас в области работают шесть специалистов, прибывших в регион еще 30 мая. Это врачи, имеющие опыт работы с тяжелобольными пациентами с COVID-19. Две недели они делились с местными специалистами инфекционных отделений больниц своими знаниями.

По информации оперштаба, за минувшие сутки на территории Владимирской области подтверждено 64 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии — 3324. Скончались 42 человека.