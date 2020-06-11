РЖД: пассажиропоток в поездах дальнего следования сократится в июне на 83,6%

Пассажиропоток в поездах дальнего следования сократится в июне на 83,6% в годовом выражении, отмечают РЖД в корпоративной газете "Гудок". Объем перевозки пассажиров уменьшился в апреле на 77% до 1,8 млн человек, в мае — на 78,9% до 2 млн человек​​​.

РЖД в июне намерены перевезти в дальнем следовании 1,9 млн пассажиров против 11,6 млн в июне 2019 г.

Компания намеревается вернуть в июле-августе более 60% летних поездов, отмененных из-за сокращения пассажиропотока с связи с пандемией коронавируса. РЖД планируют также увеличить частоту курсирования 57 поездов.

При благоприятном развитии эпидемиологической обстановки РЖД с июля начнут постепенно увеличивать график движения поездов "Федеральной пассажирской компании, пишет "Гудок". К началу сентября компания намерена вернуть 67 из 102 отмененных ранее поездов.