В Москве простились с водителем, погибшим в результате ДТП с Ефремовым

В Москве простились с водителем Сергеем Захаровым, который скончался в результате ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Церемония прощания прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского.

Проститься с Захаровым помимо жены и сына пришли его знакомые и коллеги, передает "360".

Позже тело Захарова перевезут в село Константиново Рязанской области. Там, в церкви Казанской Божией Матери, пройдет отпевание, передает "62 инфо". Константиново граничит с родным поселком Захарова – Кузьминским. Водителя похоронят на местном кладбище.

8 июня актер Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце вблизи Смоленской площади. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Захаров. Водитель получил серьезные травмы и скончался в больнице, Ефремов не пострадал.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов в момент аварии был нетрезв: у него в крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. Позже в этой связи было возбуждено еще одно дело – о сбыте запрещенных веществ.

В данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Его допросили, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.