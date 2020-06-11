ЦБ помогает экономике деньгами: денежная база увеличилась за год на 1,847 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении составил к 5 июня 12 трлн 558,8 млрд руб. против 12 трлн 378,9 млрд руб. к 29 мая, сообщает Банк России. Таким образом, показатель увеличился на 1,45% (на 179,9 млрд руб.).

Денежная база в узком определении включает в себя наличные деньги в обороте (с учетом денег в кассах кредитных организаций) и деньги на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Между тем денежная база в широком определении уменьшилась в мае на 1% до 17 трлн 443,5 млрд руб. В январе-мае показатель увеличился на 3,7%, к 1 января денежная база составляла 16 трлн 822,1 млрд руб.

В годовом выражении денежная база в широком определении выросла на 11,8% — с 15 трлн 596,8 млрд руб. на 1 июня 2019 г.

Денежная база в широком определении включает в себя наличные деньги в обороте (с учетом денег в кассах кредитных организаций), деньги на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, деньги на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозитах банков, размещенных в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.