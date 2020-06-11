На Дону почти 100 новых случаев заражения COVID-19

На Дону за минувшие сутки выявлено почти сто новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство инфицированных — жители областного центра.

Кроме того, заболевшие COVID-19 отмечены в 33 городах и районах Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет без малого 7 тысяч. К аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов. Жертвами вируса за сутки стали пять жителей региона, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Вместе с тем, передает ГТРК "Дон-ТР", сегодня трех районах Ростова проведут дезинфекцию территорий. Как сообщается на сайте городской администрации, обработка пройдет в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах.

Отметим, в больницы России поступила первая партия препарата "Авифавир" от COVID-19. Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), препарат поступил в клиники семи регионов РФ: Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга, передает "Интерфакс".

Производители заверили, что при необходимости может быть увеличен объем производства. Как сообщалось, 29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ.