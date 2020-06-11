Война с памятниками продолжается: в Британии демонтируют статую основателя движения скаутов

В британском городе Борнмут демонтируют памятник военачальнику и основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу.

Председатель местного городского совета Викки Слейд заявила, что некоторые аспекты его жизни "считаются недостойными памяти". Также она опасается, что статуя может может спровоцировать "общественные беспорядки или антиобщественное поведение". "Мы убираем статую, чтобы мы могли должным образом вовлечь все соответствующие сообщества и группы в дискуссии о ее будущем", — сказала она.

Ранее в Великобритании прошли акции памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Так, радикалы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне, а в Бристоле свалили с постамента и скинули в залив памятник меценату и парламентарию Эдварду Колстону.

Как сообщает РИА Новости, британские активисты уже составили список памятников, которые нужно снести, а также улиц, школ и других учреждений, который нужно переименовать. На сайте Topple The Racists ("Снести расистов") есть фамилии бывших премьеров страны Уильяма Гладстона и Роберта Пиля, мореплавателей Джеймса Кука и Фрэнсиса Дрейка.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о создании комиссии, которая изучит столичные памятники, названия улиц, изображения, мемориальные доски и другие памятные знаки. Если упоминаемые на них люди были связаны с работорговлей, мемориальные доски будут сняты, а памятники снесены.

Тем временем в США объявлена война памятникам Христофора Колумба. Протестующие в Сент-Поле снесли статую Колумба, выступив таким образом против расизма в США. В Бостоне памятник первооткрывателю американского континента обезглавили.