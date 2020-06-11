В музеи - в масках, на концерты - в сентябре: подготовлены рекомендации для учреждений культуры

После открытия музеев и музеев-заповедников посетители и сотрудники должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Такую рекомендацию подготовили Роспотребнадзор и Минкультуры РФ, передает "Интерфакс".

Музеи должны провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также обеспечить умную маршрутизацию — при возможности раздельные входы в и выходы.

Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в масках и перчатках, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Ведомства рекомендуют музеям отказаться от проведения экскурсий для туристических групп, однако они смогут проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп не более пяти человек.

Аудиогиды после каждого зрителя будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, наушники для них будут одноразовыми.

Рекомендуется продавать билеты в музеи в электронном виде, а их проверку осуществлять бесконтактным способом.

Возобновление концертной деятельности в России ожидается в сентябре. В Минкультуры отметили, что в настоящее время готовятся рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций.