Пикачу, я выбираю тебя. "Спартак" интересуется футболистом с необычным прозвищем

Бразильский защитник Яго Глейбсон Соуза Лисбон, более известный как Яго Пикачу может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. К футболисту проявляет интерес московский "Спартак".

28-летний Пикачу с 2016 года защищает цвета "Васко да Гама". Как сообщает Bolavip, в качестве альтернативы "красно-белые" также рассматривают вариант с покупкой защитника "Атлетико Минейро" Гуги Гомеса.

Яго в прошлом сезоне принял участие в 36 играх чемпионата Бразилии, забил пять мячей и отдал две голевые передачи, а в активе Гуги 18 матчей и четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что Пикачу – существо из популярнейшей медиафраншизы "Покемон", созданной в 1996 году. Этот факт не остался без внимания болельщиков. В социальных сетях уже несколько сотен комментариев на эту тему.

Спартак хочет Пикачу из Васко да Гам, вы только вдумайтесь какая круть!



- Тедеско вызывает Пикачу

- Пикачу прорывается по флангу

- Пикачу идет в атаку

Диктор: гол забил Яго, и весь стадион хором — ППИИККААЧЧЧУУУУУ!!!!!

Это был бы топ!))



ПС, в нападение надо брать Чермандера) pic.twitter.com/5Ir5ywrWNQ — Красно-Белый Маг🍀 ‏ (@N1ce___Party) June 11, 2020

Пикачу узнал о предложении Спартака pic.twitter.com/cmKeST3HqF — Триповски (@tripovski) June 11, 202