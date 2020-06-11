В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

В столичную полицию обратился житель дома на улице Старобитцевская. Он сообщил, что в окне дома на 11 этаже стоит мужчина.

Правоохранители прибыли к месту происшествия и увидели мужчину, который стоял на краю подоконника и держался за оконные рамы.

Один полицейский остался на улице, чтобы передавать информацию коллегам, другие отправились в квартиру на 11 этаже.

Хозяин квартиры сообщил, что его знакомый — 35-летний житель Подмосковья — закрылся в комнате и встал на подоконник.

Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру, сообщает ГУ МВД по Москве.

Помогла правоохранителям хитрость, на которую они пошли. На видеокадрах оперативной съемки запечатлено, как в ходе переговоров полицейские предлагают мужчине выпить и наливают в стакан воду под видом водки.

Когда он потянулся за стаканом, полицейские схватили его и вернули в квартиру.