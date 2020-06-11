После снятия режима изоляции москвичи устремились в Крым

Жители Москвы после снятия режима самоизоляции по коронавирусу устремились в Крым. Бронирование авиабилетов из Москвы за неделю, со 2 по 9 июня, выросло на 64 процента.

По данным аналитиков сервиса Туту.ру, одним из самых популярных направлений для москвичей с отменой ограничений стал Симферополь. Далее следуют приморские города Сочи и Анапа, а также курорты Кавказа, сообщает служба информации "Вести.Севастополь".

Ранее сообщалось, что На территории Крыма с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал глава республики Сергей Аксенов. Также отменяется обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других субъектов России.

Согласно исследованиям "Работа.ру" и "Сберавто", больше половины россиян планируют провести отпуск и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России. По итогам опроса из всех регионов страны, 52% россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут. Из запланировавших отпуск 31% планируют путешествие по стране, 18% проведут отдых на даче, а еще 20% надеются на отдых за рубежом. 18% опрошенных останутся отдыхать дома.