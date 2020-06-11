Как выходить из самоизоляции больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

На телеканале "Россия 1" вице-президент Российского кардиологического общества, академик РАН, директор клиники госпитальной терапии №1 лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Беленков дал советы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правильно выйти из периода самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

Прежде всего, говорит доктор, надо сделать кардиограмму, а при необходимости — и холтеровское мониторирование кардиограммы, то есть длительную запись.

Это нужно и при ишемической болезни сердца, и при нарушениях темпоритма сердца, поясняет Беленков.

"Конечно проконтролировать — уже у доктора — артериальное давление и желательно сделать суточное мониторирование артериального давления: повесить мониторчик, который в течение суток запишет данные по повышению давления", – продолжает известный врач и телеведущий.

Также надо проверить уровень холестерина, потому что пока люди сидели дома, многие позволяли себе лишнее в плане питания, и, соответственно, уровень его мог повыситься.

По этой же причине надо проконтролировать уровень глюкозы в крови — посмотреть, не повысился ли сахар.

Следующий пункт, продолжает доктор Беленков, — провести коррекцию лечения, если это окажется необходимым.

"Очень важно: спортсмен отсидел два месяца дома? Сразу марафон не бежим", — предупреждает врач и добавляет, что это касается всех: выходить из режима самоизоляции надо плавно.

То есть если человек до самоизоляции пробегал в день, например, 5 километров, то после сидения дома надо начать с двух километров, советует доктор.

При этом обязательно надо замерять частоту пульса и учитывать, что сейчас идет период детренированности, так что частота пульса будет выше, чем обычно.

Ну, а тем, кто на самоизоляции придерживался диетического питания, доктор Беленков советует продолжать в том же духе и, конечно, больше находиться на свежем воздухе.

"Это самая приятная рекомендация, которая понятна всем. Все мы изголодались по чистому воздуху", — говорит известный врач и телеведущий.

При этом больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями Юрий Беленков напоминает: "Свобода — свободой, а контроль своего состояния очень важен".

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