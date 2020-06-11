Сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА

В четверг, 11 июня, пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга национальных команд. Сборная России сохранила за собой 38 место и 1470 очков.

Лидируют в рейтинге бельгийцы (1765 очков), второе место занимает сборная Франции (1733), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1712). Также в первой десятке находятся: Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).