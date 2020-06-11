Сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА

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"Авифавир" начал поступать в российские больницы
- Количество заразившихся в России превысило 500 тысяч
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ФСБ провела операцию против черных оружейников
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Вести.Экономика
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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Обзор системы Philips Hue и светильника Hue Go: cвет на связи
- Крушение российской "летающей мясорубки". Видео
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Авто.Вести.Ru
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АвтоВАЗ сертифицировал обновленный универсал Lada Largus
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Вести в 20.00
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Михаил Ефремов был в машине один
- "Унесенные ветром" и Колумб наказаны
- В Швеции у россиянки отобрали маленькую дочь
Вести.Регионы
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На репетиции Парада в Ростове вывели технику времен ВОВ
- Губернатор посетил затопленный поселок Нарва
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Вести-Москва
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COVID-19: в московских больницах спасли 65 тысяч человек
- В Москве наладили собственное производство средств защиты от коронавируса
- Столичные поликлиники отремонтируют и приведут к единому стандарту
- Из-за коронавируса подмосковный этнопарк оказался в бедственном положении
- Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
Вести.Наука
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Российские биологи обнаружили у животных новый метод редактирования генома
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- Почему хорошие вирусы не всегда убивают рак
Телеканал "Культура"
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Спектакли в телеэфире. Новые встречи с любимыми постановками
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Москва 24
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Как обезопасить себя от укусов клещей на прогулках в парках Москвы
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На мэра Норильска завели дело о халатности
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Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов
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Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация
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08.06.2020 15:04
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Трамп: Сиэтл захватили "внутренние террористы"
3 часа назад
Полиции в США запрещают удушающие приемы при задержании
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Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
6 часов назад
В шесть регионов отправились бригады московских медиков
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Спасенная в Приморье тигрица получила имя
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Депутаты-эксцентрики не дают скучать гражданам Украины
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В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
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