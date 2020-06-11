Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

Биологи обнаружили, что яйцеклетка женщины "выбирает", сперматозоиды какого мужчины для неё предпочтительнее. И её выбор не всегда совпадает с решением самой женщины. Возможно, в этом кроется ключ к некоторым случаям бесплодия, в настоящее время необъяснимым.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Давно известно, что неоплодотворённая яйцеклетка вырабатывает хемоаттракты - химические вещества, привлекающие к ней сперматозоиды. Теперь же исследователи из Великобритании и Швеции задались простым, но неожиданным вопросом: одинакова ли "сила притяжения" данной яйцеклетки для сперматозоидов разных мужчин?

Учёные провели эксперименты "в пробирке", используя половые клетки доноров, и обнаружили, что яйцеклетки разборчивы. При этом у каждой свой вкус.

"Фолликулярная жидкость (окружающая яйцеклетку субстанция, в которой находятся хемоаттракты, - прим. ред.) одной женщины эффективнее привлекала сперматозоиды одного мужчины, в то время как фолликулярная жидкость другой женщины лучше привлекала сперматозоидов другого мужчины", - объясняет первый автор статьи Джон Фитцпатрик (John Fitzpatrick) из Стокгольмского университета.

Как оказалось, яйцеклетки с разной силой привлекают сперматозоиды разных мужчин. Иллюстрация Pixabay.

Может ли быть, что разборчивыми оказываются не яйцеклетки, а сперматозоиды, которым может "не понравиться" данная яйцеклетка? Эксперты считают, что это маловероятно.

Действительно, с точки зрения передачи собственных генов следующим поколениям мужчине выгоднее оплодотворить как можно больше женщин. Количество детей, которое может иметь не озабоченный верностью мужчина, почти не ограничено (у некоторых восточных правителей их были сотни). Поэтому у сперматозоида нет никаких причин отказываться от слияния с готовой на всё яйцеклеткой.

А вот женщина может родить не такое уж большое число детей. Поэтому перед ней в полный рост встаёт проблема выбора партнёра, гены которого достанутся её потомству. Похоже, что этот выбор осуществляется даже на уровне яйцеклеток.

Причём, что любопытно, выбор половой клетки необязательно совпадает с выбором самой женщины. Исследователи сравнили привлекательность яйцеклетки данной женщины для сперматозоидов её партнёра и постороннего мужчины и не обнаружили жёсткой зависимости.

Возможно, подобный конфликт лежит в основе некоторых случаев бесплодия. "Я люблю его и хочу от него детей", - говорит женщина. "А мы не хотим", - не соглашаются её половые клетки. Впрочем, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как омолодить яйцеклетки. Сообщали мы и о том, что пожилые отцы передают детям больше мутаций, чем возрастные матери.