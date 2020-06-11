Россиянам стали доступны групповые видеозвонки в Viber

С сегодняшнего дня пользователям мессенджера Viber в России доступны групповые видеозвонки. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе сервиса, одновременно принимать участие в видеочате могут до 20 человек.

Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на значок в виде камеры в правом верхнем углу экрана, выбрать контакты для подключения к звонку и нажать на кнопку вызова. Добавлять новых участников можно и в уже идущий видеочат — это делается по нажатию на кнопку "Добавить".

Каждый участник звонка может управлять включением и отключением передачи звука и видео со своего устройства другим собеседникам. Видеочат работает так, что изображение говорящего в данный момент пользователя отображается у всех участников. Кроме того, каждый может закрепить изображение любого участника у себя на экране.

Воспользоваться групповыми видеозвонками можно в десктопном клиенте Viber и мобильных приложениях версии 10 и выше.