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11 июня 202012:35

Китайский игровой гигант NetEase привлек $2,7 млрд. на IPO в Гонконге

NetEase

NetEase — китайский интернет-гигант, вторая после Tencent по величине игровая компания в Китае. Почти 79% дохода приносят онлайн-игра, но компания старается расти и в других областях, таких как образование и стриминг музыки. NetEase провела вторичный листинг в Гонконге, средства от которого будут частично использованы для ускорения международной экспансии.

NetEase широко известна в Китае, но бренд не особо узнаваем за пределами домашнего рынка. Недавно компания провела вторичный листинг в Гонконге, средства от которого были частично использованы для ускорения международной экспансии. Во время IPO котировки выросли на 8% благодаря интересу инвесторов к крупному размещению акций после снятия карантинных мер. Всего NetEase привлекла в Гонконге $2,7 млрд, что стало одним из крупнейших размещений этого года.

Часть денег NetEase, собранных благодаря листингу в Гонконге, будет направлена на "стратегии и возможности глобализации", сказали в компании. Несмотря на то, что международная экспансия только началась, NetEase стремится ее ускорить.

"Ободренные успехом на таких зарубежных рынках, как Япония, мы как никогда уверенны в себе и полны решимости расширить свое присутствие на международном рынке", — заявил генеральный директор NetEase Уильям Дин в отчете о прибыли за первый квартал.

До сих пор NetEase добивалась успеха в Японии благодаря таким играм, как "Knives Out". Она также сделала упор на партнерские отношения с другими международными брендами, такими как Warner Bros. для новой игры "Harry Potter: Magic Awakened".

В 2019 году общая выручка составила 7,4 млрд долларов.  В первом квартале 2019 года чистая выручка NetEase составила 17,1 млрд юаней (2,4 млрд долларов), увеличившись на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них почти 79% пришлись на онлайн-игры, как для ПК, так и для мобильных устройств.

Среди хитовых игр компании — серия "Fantasy Westward Journey" и "LifeAfter".

Вторая основная категория доходов — это то, что компания называет "инновационным бизнесом и другими видами чистой прибыли", которая включает в себя стриминговый музыкальный сервис, видео-стриминговые платформы и сервисы электронной коммерции. На это подразделение в марте пришлось более 17% выручки. NetEase не раскрывает цифры по отдельным продуктам.

NetEase также владеет образовательной платформой Youdao, на которую приходится чуть более 3% выручки. Но это подразделение растет быстрыми темпами. Выручка Youdao в первом квартале составила 541,4 млн юаней (76,5 млн долларов), что на 139,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Выход NetEase на Гонконгскую биржу состоялся в рамках вторичного размещения акций (SPO). Первичное размещение акций (IPO) прошло в США, на бирже NASDAQ в 2000 году. Листинг в Гонконге проходит на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, которая, похоже, угрожает некоторым азиатским компаниям, зарегистрированным на Уолл-стрит. Сенат США недавно единогласно поддержал законопроект, который может вынудить китайских гигантов уйти с американских биржи. Согласно законопроекту, от иностранных компаний потребуют прозрачности для проведения аудита и доказательств, что они не принадлежат правительствам и не контролируются ими.

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