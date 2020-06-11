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Поправки в Конституцию 19 минут назад

11 июня 202012:58

Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

EPA

Президент Владимир Путин может обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам в Конституцию страны, если посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", — пообещал он.

Также Песков сказал, что суть изменений в Основном законе "самым активным образом разъясняют те, кто был их инициатором".

"Объяснение ведется очень активно, сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения. Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", — сказал Песков.

Также он напомнил, что обсуждение поправок ведется на самых разных платформах, площадках, в самых разных форматах, "поэтому нужно смотреть на картину в общем".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области россияне смогут проголосовать онлайн.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "не даст спуску" тем, кто будет заставлять голосовать по поправкам. Она подчеркнула, что у человека должна быть полная свобода выбора, как голосовать.

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