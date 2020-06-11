Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

В пятницу 12 июня состоится прощание с известным писателем-сатириком, сценаристом и телеведущим Анатолием Трушкиным, скончавшимся на 79 году жизни. Об этом сообщил "Интерфаксу" сын художника Никоса Сафронова, друг семьи Лука Затравкин.

По его словам, все желающие проститься могут прийти в 13:00 в храм Всемилостивого Спаса в Митино по адресу: Пятницкое шоссе, 5. Похоронен писатель будет в тот же день.

Как сообщалось, Трушкин умер во вторник в больнице, куда его госпитализировали в связи с заражением коронавирусом.

Писатель провел там более месяца, так как болезнь протекала, по словам Затравкина, тяжело, часть времени писатель был подключен к аппарату ИВЛ.

Его юмористические произведения читали с эстрады популярные артисты. Он сам был участником юмористических программ, вел несколько лет свою программу на телевидении.