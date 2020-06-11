11 июня 202012:48 Анатолий Глянцев

Российский телескоп составил первую подробную карту неба в жёстких рентгеновских лучах

Российский инструмент ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" завершил первый обзор неба. Он получил первую в истории детальную карту всей небесной сферы в жёстком рентгеновском диапазоне.

Напомним, что "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года. На борту аппарата два телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA.

8 декабря 2019 года завершился этап пробных наблюдений, и ART-XC приступил к планомерному обзору неба. К 10 июня 2020 года инструмент просканировал всю небесную сферу.

Напомним, что российский телескоп регистрирует жёсткие рентгеновские лучи с энергиями от 5 до 30 килоэлектронвольт. В этом диапазоне ещё никогда не составлялась детальная карта всего неба. Имелись лишь карты с разрешением порядка одного градуса. Для сравнения: разрешение ART-XC составляет 45 угловых секунд, то есть оно в 60 с лишним раз лучше.

Можно сказать, что на смену грубой карте, позволяющей разве что отличить горный хребет от равнины, пришла детальная, на которой отмечена каждая гора.

Карта всего неба, полученная с помощью телескопа ART-XC в диапазоне энергий от 4 до 12 килоэлектронвольт.
Иллюстрация ИКИ РАН.

"Это стало возможным не только благодаря стратегии сканирующих наблюдений, реализованной на обсерватории "Спектр-РГ", но и тому, что прибор ART-XC — первый широкоугольный — поле его зрения составляет 36 угловых минут — зеркальный телескоп, работающий в жёстком рентгеновском диапазоне", — отмечает Михаил Павлинский, заместитель директора Института космических исследований РАН по проекту "Спектр-РГ" и заместитель научного руководителя проекта "Спектр-РГ".

Теперь исследователям предстоит классифицировать обнаруженные источники рентгеновского излучения и определить их природу.

Между тем планируется, что в следующие 3,5 года ART-XC выполнит ещё три таких же обзора. Совокупные данные из четырёх обзоров помогут астрономам выделить на небе слабые источники рентгеновских лучей.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как "Спектр-РГ" зафиксировал взрывы звёзд и уничтожение их чёрными дырами.

Текст: Вести.Наука

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