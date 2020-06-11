Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее прогноза

Количество заявок на пособие по безработице в США продолжило сокращаться на прошлой неделе, хотя на восстановление рынка труда после пандемии могут уйти годы.

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 6 июня составило 1,542 миллиона, свидетельствуют данные Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 1,897 миллиона заявок, а не 1,877 миллиона, как сообщалось первоначально.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение количества заявок до 1,55 миллиона.

Количество заявок постепенно снижается после достижения исторического максимума 6,867 миллиона на неделе, завершившейся 28 марта.

Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 30 мая, сократилось меньше, чем ожидалось, — до 20,929 человек по сравнению с 21,268 миллиона неделей ранее.

В мае количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 2,509 миллиона. Безработица снизилась до 13,3% с 14,7% в апреле.

Федеральная резервная система (ФРС) США прогнозирует, что крупнейшая в мире экономика сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы на конец года составит 9,3%.

Представители центробанка ожидают, что последствия пандемии и мер по борьбе с коронавирусом будут ощущаться в течение нескольких лет.