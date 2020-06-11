Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить 22 тысячи рабочих мест на фоне резкого падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса на авиаперевозки и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.

Половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Lufthansa рассчитывает согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня.

"Цель состоит в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего числа рабочих мест в Lufthansa Group", — говорится в сообщении компании.

В авиакомпании работает более 135 тысяч человек по всему миру, примерно половина из них — в Германии.

Власти Германии в мае согласились помочь Lufthansa, выделив ей 9 миллиардов евро. Взамен правительство получит 20% акций перевозчика, которые оно намерено продать к концу 2023 года. Сделка нуждается в одобрении со стороны акционеров компании и Европейской комиссии.