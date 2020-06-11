ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в России на 2020 год до 78 млн тонн

"Институт конъюнктуры аграрного рынка" (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в России на 2020 г. и увеличил оценку экспорта пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2020 г. — июнь 2021 г.).

Прогноз сбора пшеницы повышен с 75,6 млн до 78 млн тонн, отметил глава ИКАР Дмитрий Рылько в интервью "Интерфаксу". Поводом послужили очень хорошие условия для будущего урожая, которые складываются в Поволжье и центральных регионах России.

Урожайность в этих регионах может превысить показатель рекордного 2017 г., отметил Рылько.

Между тем прогноз по экспорту пшеницы в новом сельхозгоду повышен на 1 млн тонн до 35 млн тонн. Дополнительный объем пшеницы поступит на внутренний рынок для пополнения запасов. Возможно, зерно пойдет в фонд продовольственной пшеницы, о планах создания которого заявлено в мае.

В свою очередь компания "ПроЗерно" также повысила прогноз сбора пшеницы с 74 млн до 77,4 млн тонн. Оценка валового сбора зерна повышена со 123,3 млн тонн до 128,1 млн тонн.