Причастного к убийству Джорджа Флойда экс-полицейского отпустили под залог

Одного из полицейских, задержавших афроамериканца Джорджа Флойда, освободили под залог. Сумма залога за Томаса Лейна, подозреваемого в пособничестве непреднамеренному убийству, составила 750 тысяч долларов.

Как передает Star Tribune, деньги на поддержку Лейна собирали в интернете посредством специального сайта. Когда нужная сумма была собрана, страницу закрыли. Адвокат Лейна Эрл Грей подтвердил это, но отметил, что не знает, какую именно сумму удалось собрать.

Защитний Лейна рассказал, что его клиент к моменту задержания Флойда работал в полиции всего четыре дня. Когда стало понятно, что афроамериканцу требуется медицинская помощь, Лейн начал ее оказывать, пытаясь привести задержанного в чувство.

"Лейн пытался оживить этого парня (Флойда – ред.). Где здесь злой умысел?" – приводит CBS Minnesota слова адвоката.

Вместе с Лейном обвиняются трое его коллег: Дерек Шовин – в убийстве, Александер Куэнг и Ту Тао – в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Всех их уволили из правоохранительных органов на следующий же день после смерти задержанного.

В США не утихают протесты и уличные беспорядки из-за инцидента, произошедшего 25 мая. В тот день полиция Миннеаполиса получила сообщение о том, что чернокожий мужчина расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Лейн и его коллеги выехали на задержание предполагаемого злоумышленника – 46-летнего Флойда. Во время задержания мужчину повалили на землю и Шовин прижал его шею к земле коленом. Флойд несколько раз пожаловался, что задыхается, потом потерял сознание, а после умер в больнице.

Из-за этого в Миннесоте, а потом и в других штатах начались акции протеста, то и дело перерастающие в столкновения с полицией, а также сопряженные с вандализмом и мародерством. Властям даже пришлось ввести силы Нацгвардии в Миннеаполис.

Протестующие помимо всего прочего начали сносить памятники героям гражданской войны в США, выступавшим на стороне рабовладельческих штатов, а также Христофору Колумбу. Таким образом они выступают против расизма в Соединенных Штатах.