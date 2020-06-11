ВВП стран G20 сократился рекордными темпами в первом квартале

Реальный ВВП стран G20 в первом квартале 2020 года сократился на 3,4% в результате введения жестких мер борьбы с пандемией COVID-19, свидетельствуют предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сокращение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1998 году. Для сравнения: в первом квартале 2009 года, в разгар мирового финансового кризиса, ВВП сократился всего на 1,5%.

Среди стран G20 наибольший спад в первом квартале наблюдался в тех странах, которые раньше ввели жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. ВВП Китая сократился на 9,8%, Франции и Италии — на 5,3%.

ВВП Германии сократился на 2,2%, Канады — на 2,1%, Великобритании — на 2%.

В Бразилии зафиксировано снижение ВВП на 1,5%, в США и Южной Корее — на 1,3%, в Мексике — на 1,2%.

Экономика Индонезии сократилась на 0,7%, Японии — на 0,6%, Австралии — на 0,3%.

Индия и Турция были единственными странами G20, зафиксировавшими рост экономики в первом квартале — на 0,7% и 0,6% соответственно.

В годовом выражении ВВП стран G20 в первом квартале сократился на 1,5% после роста на 2,8% в четвертом квартале 2019 года. Наибольший рост зафиксирован в Турции (+4,4%), наибольшее падение — в Китае (-6,8%).

ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика сократится на 6% в этом году, после чего вырастет на 5,2% в 2021 году, если удастся держать пандемию под контролем.

Однако столь же вероятный сценарий второй волны заражения может привести к тому, что мировая экономика в этом году сократится на 7,6%, а в следующем году вырастет только на 2,8%, заявила организация.