В Норильске арестован директор ТЭЦ-3

Суд арестовал директора норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, он остается под стражей до 31 июля включительно.

Накануне помимо директора ТЭЦ были задержаны главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они подозреваются по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов). Ранее по данному делу также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина. По мнению следователей, он знал о количестве вытекшего из резервуара топлива, однако не среагировал на ситуацию должным образом.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошло проседание фундамента одного из резервуаров. На дорогу, а затем и в соседние реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии следствия, резервуар требовал ремонта еще два года назад, но его ввели в эксплуатацию без заключения экспертизы.