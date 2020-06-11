Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, допросят в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики", – сказал собеседник агентства, уточнив, что за употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.

Как сообщалось ранее, в связи с ДТП, в результате которого погиб 57-летний водитель Сергей Захаров, было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Дело в том, что в крови у Ефремова, который на своем джипе врезался в "Ладу" Захарова, помимо алкоголя нашли следы наркотиков.

Инцидент на Садовом кольце вблизи Смоленской площади произошел вечером 8 июня. Ефремов выехал на полосу встречного движения и протаранил фургон Lada. Управлявший фургоном Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице. Ефремова сначала отпустили под подписку о невыезде, потом допросили и отправили под домашний арест. Актеру предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Если его признают виновным, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.