11 июня 202013:11

Audi назвала российские цены на электрокроссовер e-tron

Компания открыла прием российских заказов на свой первый полностью электрический вседорожник, оснащенный двумя электромоторами.

Полноприводный Audi e-tron имеет два электродвигателя суммарной отдачей в 408 л.с. и 664 Нм. В режиме overboost электрокроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч, а батарея на 95 кВт/ч обеспечивает запас хода 436 км в современном цикле WLTP. До 30% запаса хода дает новая система рекуперации энергии при езде накатом или в момент торможения, когда нажата педаль тормоза.

Заявляется, что зарядная станция с постоянным током мощностью до 150 кВт позволяет "продолжить поездку уже через 30 минут". Дома кроссовер можно также заряжать переменным током мощностью до 11 кВт. Стандартная мобильная система зарядки предусматривает два варианта использования: от бытовой сети напряжением 230 В или от трехфазной сети напряжением 400 В. С помощью второго разъема для зарядки (опция), который расположен со стороны переднего пассажира, можно подключить автомобиль к зарядной колонке или розетке независимо от того, как он припаркован.

Видеокамеры вместо традиционных боковых зеркал заявлены в качестве опции. Изображение с которых выводятся на OLED-дисплеи в салоне автомобиля, а отказ от традиционных зеркал позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления e-tron до 0,27, что Audi заявляет как лучший показатель в сегменте кроссоверов.

В базовое оснащение входят адаптивная пневмоподвеска, прогрессивное рулевое управление, 19-дюймовые колесаа, светодиодная оптика, мультируль, 2-зонный климат-контроль, навигация, виртуальная приборная панель, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент удержания полосы движения, электропривод крышки багажника и т.д.

Всего будет три линии оснащения - Advance, Sport и Design. В Advance включены обогрев передних сидений, обогреваемый мультируль с отделкой кожей и функцией переключения передач, автономная климатическая установка, камера заднего вида, комфортный ключ, электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сиденья водителя, пакет дополнительного освещения салона, автодоводчик дверей и другое.

Линия Sport дополнительно предлагает 20-дюймовые колеса, спортивные передние сиденья с тиснением S на спинках, спортивный пакет S line, аудиосистему Bang & Olufsen, многофункциональный спортивный кожаный руль с функциями переключения передач и обогрева, а также матричные фары Matrix LED и прочее. Версия Design предлагает 20-дюймовые литые диски серого матового цвета, обивку сидений кожей Valcona, комфортные передние сиденья, декоративные вставки из дерева, светодиодные фары Matrix LED и т.д.

В списке опций - панорамная крыша, передние сиденья с вентиляцией и массажем, 4-зонный климат-контроль, ионизация и ароматизация воздуха, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, второй разъем для зарядки и т.д. На выбор - 12 базовых цветов кузова.

e-tron на старте продаж будет доступен для заказа в пяти дилерских центрах марки: три - в Москве (Audi City Moscow, Audi Центр Авилон, Audi Центр Запад, один в Питере (Audi Центр Лахта) и один в Екатеринбурге Audi Центр Екатеринбург). Заявляется, что Audi вложит более 40 миллионов рублей в развитие российской сети зарядных станций в регионах, где будет представлен Audi e-tron.

Цена кроссовера стартует с отметки в 5 595 000 рублей.

Текст: АвтоВести

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