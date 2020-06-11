Водитель большегруза устроил смертельную аварию и соврал, что не виноват. Видео

На скоростной трассе М-11 в Тверской области 10 июня большегруз столкнул внедорожник Land Rover, после чего тот перевернулся, а его водитель погиб на месте.

Дальнобойщик, по информации издания Tverigrad, после аварии заявил полицейским, что не виноват. По его словам, он двигался по левой полосе, когда машина справа внезапно начала вилять и попала ему под колеса.

Вскоре появились кадры аварии, доказавшие, что дальнобойщик врет. Выяснилось, что оба участника ДТП ехали в правой полосе. Столкновение произошло, когда грузовик начал перестраиваться для опережения внедорожника и столкнул его, после чего автомобиль закрутило и он перевернулся, теряя детали и колеса.

В ГИБДД подтвердили вину водителя грузовика, уточнив, что погибший ехал, не пристегнувшись ремнями безопасности.