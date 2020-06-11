Посетить матч "Крылья Советов" - "Ахмат" смогут только самарцы

На стадионе "Самара Арена" 19 июня пройдет первый в России с начала эпидемии C0VID-19 футбольный матч. На поле выйдут "Крылья Советов" и "Ахмат". Как передает ГТРК "Самара", Роспотребнадзор озвучил требования по проведению долгожданного массового мероприятия.

Увеличат число входных зон. Количество зрителей наоборот сократят. Болельщиков не должно быть больше 10% от общей вместимости стадиона (на "Самара Арене" 4321 место). Для этого на трибунах нанесена разметка в виде лент, подсказывающая, какие места должны остаться свободными. Всем зрителям на входе раздадут медицинские маски и перчатки, измерят температуру. Если она окажется выше 37, человека на стадион не допустят.

Также стало известно, что посетить матч смогут только самарцы. Приезд иногородних болельщиков пока запрещен, отметили сегодня на заседании областного оперативного штаба.

Самарский регион несет особую ответственность за проведение такого ответственного мероприятия — первого матча Российской футбольной лиги после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Самое главное — обеспечить безопасность людей, которые придут на стадион, подчеркнул он.

Уже объявлено, что команды посвятят игру подвигу врачей.