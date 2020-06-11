Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина

Власти Андалусии приговорили к крупному штрафу 28-летнего принца Бельгии Иоахима за нарушение карантина. В мае он прибыл на эту испанскую территорию и посетил там несколько вечеринок, хотя в стране на тот момент действовал запрет на массовые мероприятия.

После этого выяснилось, что принц болен COVID-19. Не исключено, что он заразил других гостей вечеринок. За это Иоахиму придется выплатить штраф размере 10,4 тысячи евро, передает BBC News. Если он выплатить штраф в течение первых 15 дней, сумма будет уменьшена вдвое.

Иоахим уже извинился за свои действия. Он признался, что глубоко сожалеет о содеянном.

15 мая Испания ввела двухнедельный карантин для всех граждан, прибывающих в страну. За весь период пандемии коронавируса там от COVID-19 скончались 27 тысяч человек.