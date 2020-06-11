Осенью 2021 года в Москве откроется музей российского автоспорта

В Москве осенью 2021 года на базе павильона №20 ВДНХ откроется "Центральный дом автоспорта SMP Racing", посвященный развитию и достижениями российского автомобильного спорта.

Центральной частью павильона станет автоспортивный музей. Как сообщает пресс-служба SMP Racing, также планируется открытие интерактивных зон, где посетители смогут почувствовать себя в роли гонщиков и посоревноваться на компьютерных симуляторах.

Сообщается, что гости музея смогут узнать о карьере таких известных автогонщиков, как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин, а также о достижениях SMP Racing, "КАМАЗ-мастер", "Руссо-Балт", "Лада" и АЗЛК.