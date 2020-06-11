Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сайте городского Департамента здравоохранения составлен перечень поликлиник, с которыми организации могут заключить договор на забор крови у сотрудников. Сами исследования будут делаться полностью за счет Москвы, передает "Интерфакс".

"Работодатель звонит по телефону, подписывает договор, определяет удобное время. Кровь можно сдать как на территории поликлиники, так и обеспечить выездное обслуживание", — отметила Анастасия Ракова.

Ранее столичные власти собирались лишь частично оплачивать тестирование сотрудников работающих предприятий.

15 мая в городе начался массовый скрининг на антитела к коронавирусу. Москвичам выборочно рассылались приглашения пройти тестирование. С 27 мая любой житель города по собственному желанию в индивидуальном порядке может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу в столичных поликлиниках.