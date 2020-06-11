Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz E-class

В марте Mercedes представил модельное семейство Е-класса после планового рестайлинга. И вот теперь российские дилеры озвучили цены на обновленные седаны и внедорожный универсал, и начали принимать заказы. Правда, количество версий и комплектаций сократилось, а цены выросли.

Проще всего обновленные машины узнать по измененной радиаторной решетке с новым наполнением. Кроме того, семейство обзавелось новой светодиодной оптикой, бамперами с чуть измененной пластикой и задними фонарями с иным рисунком. Наконец, расширен список доступных цветов кузова и дизайна колесных дисков. К слову, радиаторные решетки дизайнеры придумали оригинальные не только для разных комплектаций седана и универсала, но и для вседорожной версии All-Terrain, и для "горячего" AMG E 53.

Изменения в интерьере касаются в основном места водителя, где появилась новая мультимедийная система MBUX: она может сопровождаться 10,25- или 12,3-дюймовыми мониторами (один из них работает приборной панелью). Управлять бортовыми системами можно кнопками, через новую сенсорную панель, голосом или жестами. Кроме того, интерьер новинки отличается иным рулевым колесом (оно предложено сразу в трех вариантах конфигурации).

Базовой версией для России остается E 200 d со 150-сильным турбодизелем, хотя в Европе этот вариант больше не предлагают. Также будут бензиновые исполнения E 200 (197 л.с.) и дизельный E 220 d (194 л.с.), пишет "Авторевю". Собирать названные комплектации будут на подмосковном заводе концерна. Полноприводный гибрид E 300 e (320 л.с.) и версии E 450 (367 л.с.) и AMG E 53 (435 л.с.) повезут к нам из Германии. Дизельная версия Mercedes E 400 d (340 л.с.) из российской гаммы убрана. Все моторы - с девятиступенчатым автоматом 9G-Tronic. При этом у машин российской сборки выбрать можно только цвет кузова и отделку салона, а у импортных седанов доступен широкий набор опций.

Фиксированная комплектация Premium, которая прежде была базовой, осталась только у полноприводных моделей, а у версий с задним приводом ее заменили более простым вариантом Business. Дорогие комплектации Exclusive и Luxury исключены из гаммы, а Sport Plus остался только у полноприводной модификации E 200 4Matic. Цены выросли на 170-410 тысяч рублей.

Комплектация Business (3 730 000 рублей, версии E200 и E 200 d) имеет двухзонный климат-контроль, обивку сидений кожзамом, переднюю панель с двумя экранами на 10,25 дюйма, камеру заднего вида, светодиодные фары, подогрев передних сидений, 17-дюймовые колеса. В исполнении Premium 4 170 000 рублей, версия E 220 d 4Matic) экраны уже диагональю 12,3 дюйма, появляется навигатор, противоугонная система.

Sport отличается от Premium AMG-обвесом и комбинированной обивкой сидений. Диапазон цен - от 4 100 000 до 5 500 000 рублей, и в этой комплектации идут исполнения E 200 (с задним или полным приводом), E 220 d 4Matic, гибридный E 300 e 4Matic и E 450 4Matic.

В Sport Plus добавлены электропривод передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ, аудиосистема Burmester. Исполнение Intelligent Drive лишено спортивного обвеса и стеклянной крыши, но имеет камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, обогрев руля и матричные фары. Эти две комплектации стоят по 4 730 000 рублей каждая и доступны только для E 200 4Matic.

Mercedes E 220 d 4Matic All-Terrain

"Горячий" Mercedes-AMG E 53 4Matic+ продается в единственной комплектации "Особая серия" (от 6 370 000 рублей без учета опций), которая близка к исполнению Sport, но дополнена контролем "слепых" зон.

Что до приподнятого универсала All-Terrain, то после рестайлинга он подешевел на 40 000 рублей. И теперь дизельная версия E 220 d 4Matic (2 л, 194 л.с., полный привод и пневмоподвеска) стоит от 4 560 000 рублей за единственную комплектацию Luxury. Срок поставки импортного универсала - три месяца, седан доедут до клиентов примерно к концу лета.