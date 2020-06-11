На похоронах Захарова венка от Ефремова не было

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА Новости​​​.

Прощание началось с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново, после чего траурная процессия двинулась в родное село Захарова.

Среди 14 венков от родных и близких, был один без подписи, но венка от Ефремова не было.

Как сообщалось, в понедельник вечером на Садовом кольце актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada. Водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, он умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Во время судебного заседания артист согласился с обвинением, назвав инцидент "чудовищным".