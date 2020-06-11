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ДТП с участием Михаила Ефремова 27 минут назад

11 июня 202015:07

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Номер телефона, зарегистрированный на Михаила Ефремова, появился в Telegram. Аккаунт, принадлежащий артисту, засветился в мессенджере в 13:33.

Напомним, Ефремову запрещено пользоваться интернетом, а также общаться со всеми, кроме близких родственников и адвоката. В настоящее время артист находится под домашним арестом. Если он совершит любое нарушение, ему грозит перевод в СИЗО.


Неизвестно, зарегистрировался в мессенджере сам Ефремов или кто-то еще. Тем не менее его аккаунт появился в Telegram, сообщает РИА Новости.

 

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Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

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